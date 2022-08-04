«Запреты на поездки должны исчезнуть». Представитель Тайваня призвал делегацию Германии посетить остров
Представитель Тайваня Се Чживэй призвал делегацию Германии посетить остров
Представитель Тайваня в Германии Се Чживэй предложил делегации страны прилететь на остров. Он заявил, что никому не должны запрещать посещать Тайвань.
«Запреты на поездки на Тайвань должны исчезнуть. Я предлагаю, чтобы делегация Бундестага во главе с председателем парламента [Бербель Бас] отправилась на Тайвань», — сказал Се Чживэй в интервью газете Der Tagesspiegel.
Он подчеркнул, то визит должен произойти не от парламентских фракций, а от самого Бундестага. Делегации стоит отправиться от независимого законодательного государственного органа, который представляет народ и не подчиняется правительству.
При этом дипломат отметил, что сложившаяся между Китаем и Тайванем ситуация имеет самый большой потенциал для военного конфликта с 1996 года.
Ранее остров посетила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китайские власти заявили, что ее визит является вмешательством во внутренние дела страны. В связи с этим они объявили о проведении масштабных учений в шести районах вокруг Тайваня.