Въезд легковых машин запретят в Брюсселе

Власти Брюсселя решили запретить въезд легковых машин в город. Автомобили с дизельными двигателями не смогут попасть в столицу Бельгии в 2030 году, а с бензиновыми — в 2035-м. Об этом сообщило издание LeSoir.

По информации газеты, решение о запрете въезда уже приняли. Все детали власти пообещали объявить в пятницу, 25 июня. Причем предложение обсуждалось еще с 2018 года.

«Действующая команда конкретизировала процесс, основываясь на ряде исследований влияния такого решения на качество воздуха, климат, затраты общественного транспорта, здравоохранение, мобильность, экономические и социальные аспекты и энергетику», — пояснили авторы статьи.

Запрет на въезд легковушек с дизельными двигателями начнет действовать в 2030 году. Машины, ездящие на бензине, не смогут въезжать в Брюссель с 2035 года.

В начале 2021 года девять стран ЕС призвали Еврокомиссию составить план постепенного отказа от машин с двигателями внутреннего сгорания. Также они попросили ужесточить для легковушек нормы выброса вредных веществ. Обращение подписала Бельгия, Дания, Австрия, Греция и другие страны. Они подчеркнули, что из-за транспорта происходит около четверти выбросов парниковых газов.