Запретят ли посылки из Китая после просьбы Милонова? Комментарий эксперта

Эксперт уверен, что просто изменится логистика и увеличатся цены.

«Будете заказывать не напрямую через Россию на Aliexpress, а будете заказывать из Китая в Китай и вести это дело через Казахстан, среднюю Азию обратно в Россию», — объяснил Жуковский.

Также он с сожалением отметил, что больше всех проиграют от этого «обычные граждане страны, которые покупают обычные вещи».