Запретят ли посылки из Китая после просьбы Милонова? Комментарий эксперта
Депутат Виталий Милонов считает, что необходимо запретить посылки из Китая. По его мнению, они могут стать источником коронавируса в России. Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский рассказал, что даже после запрета доставка товаров из Китая не прекратится. Об этом сообщила НСН.
Эксперт уверен, что просто изменится логистика и увеличатся цены.
«Будете заказывать не напрямую через Россию на Aliexpress, а будете заказывать из Китая в Китай и вести это дело через Казахстан, среднюю Азию обратно в Россию», — объяснил Жуковский.
Также он с сожалением отметил, что больше всех проиграют от этого «обычные граждане страны, которые покупают обычные вещи».