Одноразовые пакеты решили запретить в странах ЕАЭС

Поэтапно запретить использование пластиковых пакетов задумали в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сейчас специалисты занимаются подготовкой плана, который собираются утвердить до конца марта.

«Одним из важнейших направлений экономического сотрудничества государств-членов ЕАЭС является объединение усилий для реализации совместных масштабных высокотехнологичных проектов, в том числе в сфере „зеленых“ технологий и защиты окружающей среды», — привела газета «Известия» сообщение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Вопрос об отказе от одноразового пластика включен в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В странах хотят поэтапно запретить ввоз и производство такого пластика, в том числе и пакетов. Минприроды Белоруссии уже поддержало инициативу, а в Минэкономразвития России заявили о возможности «обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика».

Кроме того, Минприроды России выступило за уменьшение объемов ввозимого пластика и его производства. Минпромторг одобрил идею вывода из оборота отдельных видов товаров, в число которых входит упаковка и посуда. Проект отказа от пластика планируют утвердить в первом квартале 2021 года.