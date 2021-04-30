Запретить сигареты с ментолом и ароматизацией могут в США

Обновленные стандарты для табачных изделий планирует разработать управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Планируемые изменения базируются на научных исследования, в которых доказали, что метанол и другие ароматизаторы увеличивают привлекательность курения. Это, в конечном счете, приводит к более легкому образованию зависимости.

«Особенно среди молодежи», — добавили в официальном пресс-релизе.

Исходя из прогноза ведомства, при запрете ментола в США курить бросят 923 тысячи человек.