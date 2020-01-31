Запретить отношения между мужчинами и женщинами потребовали в Канаде

Президент Канадской федерации женщин Габриель Бушар в своем Twitter-аккаунте заявила, что следовало бы запретить отношения мужчин и женщин. Она подчеркнула, что они по своей природе насильственны.

Даже привычные уже ко всему зарубежные пользователи захлебнулись от возмущения. Они задали Бушар вопрос, а как сделать отношения безопасными для женщин? Пользователи попросили ее описать гетеросексуального мужчину без возможности быть в отношениях с женщиной.

Комментаторы написали, что ни их матери, ни их дочери, ни их возлюбленные, не захотели бы, чтобы слова главы федерации прозвучали от их имени. Некоторые предположили, что госпожа Бушар очень несчастна в личной жизни. Нашлись и те, кто счел пост главы женской федерации лакмусовой бумажкой, выявляющей трансофобов, сбежавшихся клевать храбрую женщину.

Однако Габриэль Бушар быстро поняла, что сильно погорячилась и удалила сообщение. Тем не менее, ей пришлось объясняться за него в эфире канадского радио.

«Мне кажется, это было неуклюже», — призналась она, и добавила, что заявление было саркастическим. Но все-таки извинилась.

Словом года по версии американского словаря Мерриам-Уэбстера (Merriam-Webster) стало новое местоимение «они». Им характеризуют себя люди, не относящие себя к существующим гендерам.