Движение турецких националистов «Серые волки» запретили во Франции

Французские власти запретили деятельность на территории страны турецкой молодежной националистической организации «Серые волки». Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, решение о запрете было принято правительством по поручению президента Эммануэля Макрона. В постановлении, которое Дарманен опубликовал в Twitter, говорится, что «Серые волки» «подстрекают к дискриминации и ненависти, а также причастно к насильственным действиям».

«Серые волки» считаются радикальным крылом турецкой Партии националистического движения. В 1981 году член группировки Мехмет Али Агджа совершил покушение на папу римского Иоанна Павла II.

В ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский Су-24 на турецко-сирийской границе, боевики «Серых волков» расстреляли катапультировавшийся экипаж с земли. Ответственность за убийство взял на себя член организации Альпарслан Челик.

Движение находится в оппозиции к Партии справедливости и развития турецкого президента Реджепа Эрдогана.