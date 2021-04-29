СМИ: очереди в магазинах запретили в Туркменистане

В Туркменистане начали бороться с очередями возле государственных магазинов. Местные жители заявили, что полиция не дает скапливаться людям возле торговых точек. Если собралось более четырех человек, им угрожают арестом.

Запрет ввели в Туркменабаде, сообщило «Радио Азатлык». Распоряжение отдал вице-премьер Сердар Бердымухамедов, сын президента Туркменистана. Две недели назад он запретил населению собираться перед магазинами в Ашхабаде. Большие очереди якобы «дискредитируют имидж» его отца.

«Сотрудники полиции не позволяют выстраиваться в очередь перед магазинами более четырех человек. <…> Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания», — поделился местный житель.

Он добавил, что товары продают через черный ход в магазин, а не через главный. Установленные правила предписывают, что для покупки следует регистрироваться. А подходить к торговой точке необходимо только в назначенное время и после звонка продавца.

В Туркменистане экономический кризис затянулся на несколько лет. Из-за него и постоянного снижения курса национальной валюты на черном рынке покупательская способность населения, указано в материале, снизилась. Многие граждане не могут позволить себе покупать продукты на рынках и у частных продавцов и попали в зависимость от товаров по субсидированным ценам в государственных магазинах.