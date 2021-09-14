Тестирование косметики на животных запретили в Мексике

В Мексике приняли федеральный закон, запрещающий тестировать косметику на животных. Такое решение единогласно поддержал сенат страны. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Международное гуманное общество.

Также по закону в страну запрещено ввозить такую косметику. Также запрет распространяется на рекламу косметики, которая тестировалась на животных.

Многие предполагают, что поводом для принятия закона стал выпуск анимационного фильма «Спасите Ральфа». Сюжет мультфильма посвящен кролику-тестировщику косметики.

Мексика стала первой страной в Северной Америке и 41 страной в мире, которая запретила тестирование косметики на животных.