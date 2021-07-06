Сериал «Не родись красивой» запретили на Украине

Знаменитый российский сериал начала нулевых «Не родись красивой» попал на Украине под запрет. Вместе с ним демонстрировать запретили еще несколько картин.

В ограничительном списке оказались семь фильмов и сериалов, причем как российского, так и украинского производства. Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

«Не родись красивой» оказался самой знаменитой лентой среди запрещенных. Кроме этого сериала, в стране теперь не будут показывать «Ищите маму» (2012), «Одноклассницы (Право на счастье)» (2007), «Не плачь по мне, Аргентина!» (2012–2013) и «Счастливого пути!» (2008). Внесли в перечень мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников» (2005) и «Офицерские жены» (2015).

Запрет для демонстрирования указанных фильмов в Госкино объяснили участием в них лиц, внесенных в «Перечень создающих угрозу национальной безопасности Украины». Речь идет об актрисе Юлии Глебовой, певце Денисе Клявере, актерах Константине Кабанове и Романе Курцыне.