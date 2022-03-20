«Конец украинской государственности». Зеленского уличили в слабости из-за запрета оппозиции

Решение украинских властей запретить деятельность оппозиционных СМИ на время конфликта свидетельствует о слабости президента страны Владимира Зеленского и утрате властями своего влияния. Об этом «360» заявил политолог Евгений Михайлов.

Он пояснил, что в нынешних условиях на политическую арену Украины легко могут выйти новые лица, к которым люди будут прислушиваться. Они станут конкурентами действующему президенту.

«Он, чтобы этого не допустить, убирает любое оппозиционное мнение, в том числе партии», — заявил Михайлов.

Политолог подчеркнул, что даже на освобожденных от украинских националистов территориях появились диверсионные группы, которые устраняют тех, кто пытается разговаривать с российской стороной.

«Они не то что с флагами кинулись к русским. Они просто хотят, чтобы их города жили. Их уже уничтожают. Что уже говорить о партиях оппозиционных, которые имеют свое мнение», — подчеркнул эксперт.

Политолог Михайлов добавил, что такое поведение властей говорит о полном кризисе государственной власти. Политическая верхушка понимает, что нынешнее государство может уйти в небытие в том виде, в котором оно сейчас существует.

Решение о запрете оппозиционных политических партий на Украине на время специальной военной операции принял Совет национальной безопасности и обороны страны. Зеленский заявил, что некоторые политические объединения связаны с Россией, поэтому на время любая их активность находится под запретом.

В стоп-лист внесли «Оппозиционную платформу — За жизнь», Партию Шария, «Наших», «Оппозиционный блок», «Левую оппозицию», «Союз левых сил», «Державу», Прогрессивную социалистическую партию Украины, Социалистическую партию Украины, «Социалистов» и «Блок Владимира Сальдо».