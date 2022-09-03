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Запрет вещания в Европе и блокировки соцсетей не помешали успехам RT

Bloomberg отметил успехи RT, несмотря на запрет вещания и блокировки аккаунтов в соцсетях

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Запрет вещания телеканала RT в странах Евросоюза и блокировки соцсетей не помешали его процветанию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В обзорной статье сказано, что наибольшего успеха RT добился в Латинской Америке.

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«RT стал ключевым компонентом в стратегии Кремля по ослаблению влияния санкций за счет усиления дружественных связей в Африке, Азии и Латинской Америке», —  отметили в публикации.

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Журналисты подчеркнули, что во многих странах «давно с подозрением относятся к США».

Телеканал набирает популярность на континенте. Страница RT Spanish в социальной сети Facebook* насчитывает порядка 17 миллионов подписчиков, что в два с лишним раза больше показателей англоязычной версии канала. Большинство его подписчиков — жители Аргентины, Мексики и Венесуэлы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет вещания RT DE посягательством на свободу слова.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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