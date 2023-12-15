Мир 15 декабря 2023, 17:38 Запрет Шарля де Голля в Европе после слов Путина допустили в Словакии Вице-спикер парламента Словакии: де Голля запретят в ЕС после похвалы Путина Bai Xueqi/XinHua/globallookpress

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Французского генерала Шарля де Голля запретят в Евросоюзе после того, как его похвалил президент России Владимир Путин. Таким предположением поделился вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в своем Telegram-канале.

По мнению политика, после того, как президент России позитивно отозвался о де Голле, либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта.

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«Ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть», — сыронизировал Блаха.

Вице-спикер также согласился с заявлением российского лидера, что во всей Европе только главы Венгрии и Словакии действуют в интересах своих стран, а остальные принимают решения себе во вред из-за зависимости от США. Евросоюзу необходимо вернуться к идее де Голля о Европе наций, чтобы национальный суверенитет укрепился, отметил Блаха.

Во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, Путин заявил, что многие европейские деятели пытались выставить себя героями наподобие де Голля, но на практике вели себя как коллаборационист Филипп Петен. Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо пришел в восторг от этого высказывания президента России.