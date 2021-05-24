Запрет полетов в Белоруссию предложили проработать на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателем правительства, главой СНБО и министрами по вопросу авиасообщения с Белоруссией после экстренной посадки лайнера Ryanair в Минске. Он поручил кабмину проработать приостановку авиасообщения с соседней страной.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрете пролета воздушным судам с украинской регистрацией на и через территорию Республики Беларусь», — сообщил сайт офиса украинского руководителя.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair вынужденно сел в Минске после сообщения о взрывном устройстве. На борту лайнера находился главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления его арестовали. Произошедшее вызвало широкий резонанс. Власти Литвы запретили пропускать лайнеры, которые пролетели над Белоруссией, британским авиакомпаниям предписали облетать территорию республики, а в Евросоюзе на высоком уровне начали обсуждать вопрос о прекращении сообщения с Белорусским государством по воздуху.

В Минтрансе Белоруссии объяснили, что сообщившие о бомбе на борту самолета ирландской авиакомпании угрожали взорвать ее в небе над Вильнюсом и требовали от ЕС прекратить поддерживать действия Израиля в отношении Палестины.