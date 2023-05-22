Мир 22 мая 2023, 10:16 Запрет на закупку продукции Micron в Китае назвали безосновательным Reuters: Минторг США счел запрет на закупку продукции Micron в Китае безосновательным Википедия

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Американские власти считают запрет на закупку продукции компании Micron в Китае безосновательным. Об этом сообщило агентство Reuters.

В воскресенье специальная комиссия КНР по вопросам киберпространства заявила, что компания Micron не соответствует требованием кибербезопасности, поэтому операторам критической инфраструктуры следует отказаться от закупок продукции.

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«Мы самым решительным образом выступаем против любых ограничений, так как под ними нет реальных оснований», — сообщил представитель министерства торговли США.

Также он отметил, что решение властей Китая об отказе закупок продукции Micron идет наперекор заявлениями КНР о приверженности прозрачной нормативно-правовой базе и открытости своего рынка.

«Вместе со своими ключевыми партнерами и союзниками США начнут совместную работу по устранению всех нарушений на рынке микросхем Китая», — добавил чиновник.

Представитель МИД КНР Мао Нин отметил, что процедура проверки кибербезопасности давно является стандартной законной практикой.