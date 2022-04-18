Запрет на заход российских судов в порты вступил в Бельгии

Бельгия ввела запрет на заход российских судов в свои порты. Он вступил в силу с 17 апреля, отметил бельгийский телеканал RTBF.

Это решение стало одним из ограничений в рамках пятого пакета санкций ЕС, которые были приняты 8 апреля.

Запрет распространяется примерно на шесть тысяч российских судов в бельгийских портах Антверпен, Зебрюгге и Гент, сообщил министра юстиции страны Винсент Ван Кикенборн.

При этом есть ряд российских судов, для которых сделано исключения. К ним относятся суда, у которых есть разрешение и которые осуществляют покупку, импорт или транспортировку в страны Евросоюза нефти, газа, а также медицинских, фармацевтических, пищевых и сельскохозяйственных продуктов.

Также для российских судов может быть предоставлен доступ в порт Бельгии в гуманитарных целях, и для транспортировки ядерного топлива и других товаров, которые нужны для ядерных гражданских целей, а также угля до 10 августа, отметил РБК.

По данным телеканала, в порты страны сейчас направляются 12 российских судов, но доступ будет закрыт трем из них.

Ранее, 17 апреля, в порты Эстонии запретили заходить судам под российскими флагами. Ограничение также были введены в рамках антироссийских санкций, введенных Евросоюзом.