Запрет на выдачу виз для россиян введут четыре страны ЕС

Полную приостановку виз россиянам введут Латвия, Литва, Эстония и Польша путем изменения национального законодательства. Как сообщил ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел четырех государств.

Авторы пояснили, что идут на этот шаг ради сокращения присутствия россиян на территории Шенгенской зоны. Приостановку действия упрощенного режима между Евросоюзом и Россией они назвали только первым шагом.

Министры подчеркнули, что сохранили свое мнение о необходимости максимального сокращения туристических виз для россиян. Но для этого нужно найти единый подход на уровне ЕС, поэтому они направили свои предложения в Европейскую комиссию.

«До тех пор пока такие меры, мы, как страны, граничащие с Россией и Белоруссией, рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, в целях решения проблем общественной безопасности», — говорится в тексте заявления.

О договоренности стран Евросоюза о приостановке облегченного визового режима с Россией заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель. Теперь этот вопрос должны урегулировать на уровне руководства Евросоюза.

Соглашение об упрощенном визовом режиме действовало с 2007 года. Россияне платили единый сбор, который теперь может вырасти и предоставляли небольшое количество документов. Сроки рассмотрения для выдачи виз были минимальными. Теперь ситуация полностью изменится.