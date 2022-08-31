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    31 августа 2022, 21:27

    Запрет на выдачу виз для россиян введут четыре страны ЕС

    Латвия, Литва, Эстония и Польша на национальном уровне запретят въезд россиян

    Анатолий Минкин

    Полную приостановку виз россиянам введут Латвия, Литва, Эстония и Польша путем изменения национального законодательства. Как сообщил ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел четырех государств.

    Запрет на выдачу виз для россиян введут четыре страны ЕС

    Авторы пояснили, что идут на этот шаг ради сокращения присутствия россиян на территории Шенгенской зоны. Приостановку действия упрощенного режима между Евросоюзом и Россией они назвали только первым шагом.

    Министры подчеркнули, что сохранили свое мнение о необходимости максимального сокращения туристических виз для россиян. Но для этого нужно найти единый подход на уровне ЕС, поэтому они направили свои предложения в Европейскую комиссию.

    «До тех пор пока такие меры, мы, как страны, граничащие с Россией и Белоруссией, рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных мер запрета на выдачу виз или ограничения пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, в целях решения проблем общественной безопасности», — говорится в тексте заявления.

    О договоренности стран Евросоюза о приостановке облегченного визового режима с Россией заявил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель. Теперь этот вопрос должны урегулировать на уровне руководства Евросоюза.

    Соглашение об упрощенном визовом режиме действовало с 2007 года. Россияне платили единый сбор, который теперь может вырасти и предоставляли небольшое количество документов. Сроки рассмотрения для выдачи виз были минимальными. Теперь ситуация полностью изменится.