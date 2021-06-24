Запрет на ввоз товаров из Турции продлили в Армении

Армянское правительство приняло решение продлить с 1 июля запрет на ввоз в страну турецких товаров. Об этом сообщил ТАСС.

По данным информагентства, с предложением о продлении запрета выступил и. о. министра экономики Ваан Керобян. Отмечается, что члены правительства единогласно поддержали его.

ИА НСН напомнило, что шестимесячный запрет на ввоз турецких товаров ввели в Армении 31 декабря прошлого года. Это решение объяснили тем, что Турция оказывала открытую поддержку армии Азербайджана во время нагорнокарабахского конфликта.