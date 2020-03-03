Запрет на ввоз экзотических животных из Китая продлили
Россельхознадзор продлил временный запрет на ввоз экзотических животных из Китая на территорию России. К перевозке запрещаются: животные, насекомые и членистоногие, а также живые рыбы и гидробионты. Об этом написала газета «Взгляд».
Ввоз был закрыт 30 января, ограничения изначально действовали один месяц.
«В целях защиты территории Российской Федерации от заноса вируса 2019-nCoV временные ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живых рыб и гидробионтов из КНР продлеваются на неопределенный срок до особого указания», — говорится в заявлении.