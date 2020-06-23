Ранее предполагалось, что Евросоюз может открыть границы с 1 июля, однако чиновники в Брюсселе допускают продление запрета на въезд для некоторых стран.

Их перечень составлен на основании оценок по эпидемической обстановке в отдельно взятом государстве и «комбинации эпидемиологических критериев», главным из которых является среднее число новых случаев заражения за 14 дней на 100 тысяч человек населения. Предполагается, что этот показатель должен равняться 16.

У США он равен 107, у России — 80, Бразилии — 190, поэтому для них границы ЕС пока могут остаться закрытыми. Ситуацию в странах, вероятно, будут отслеживать сотрудники европейских посольств, прежде чем Брюссель утвердит окончательный список. Он может меняться каждые две недели, так как обстановка стремительно меняется.

Ранее специалисты назвали примерный срок возобновления международного туризма.