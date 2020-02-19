Запрет на въезд китайцев в Россию объяснили

Власти России временно запретили гражданам Китая прилетать даже с частными визитами. Такую меру объяснили тем, что размещать тысячи людей на двухнедельный карантин просто нецелесообразно.

«Количество граждан, которое приезжало к нам ввиду того режима, который у нас действовал до этого, стало увеличиваться, и обеспечивать карантинные условия и условия постоянного наблюдения тысячам граждан, приезжающих из КНР, это не очень целесообразно», — пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова привело РИА «Новости».

Она добавила, что российские врачи сейчас борются с сезонной эпидемией гриппа. Из-за увеличения числа пациентов больницы работают с нагрузкой. Режим въезда в Россию будет ужесточен, пока власти Китая не ослабят ограничительные меры. Голикова напомнила, что китайцы могут летать через Россию транзитом.

Ограничения на въезд граждан КНР ввели с 20 февраля из-за распространения коронавируса. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Тем временем COVID-19 уже унес жизни 2004 человек, а число инфицированных перевалило за 74 тысячи человек. Сейчас между Китаем и Россией закрыто сообщение поездов и большинство авиарейсов.