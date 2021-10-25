«Запрет на стрельбу в кино»: Найшуллер рассказал о последствиях инцидента с Болдуином

Режиссер Илья Найшуллер в разговоре с «Газетой.ru» рассказал, как могут поменяться правила безопасности на съемках в Голливуде после того, как Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора Галину Хачинс. По его мнению, на съемках могут запретить стрелять даже холостыми патронами.

Режиссер объяснил, что и сейчас к вопросу безопасности на съемках в США подходят очень строго.

«Говоря о моем опыте съемок в США, где у нас была куча трюков, — ничего, что имело хоть 0,001% шанса повредить артистов, не разрешалось. И это правильно, потому что ни одно кино не стоит увечий», — рассказал он.

Что касается оружия, за него на площадке всегда отвечают специальные люди, часто это бывшие военные. Именно они несут ответственность за безопасность оружейного реквизита.

«Даже если продюсер говорит: „Дай оружие, все готово“, — оружейник не может и не должен этого делать. Поэтому я сильно удивлюсь, если будут последствия для Алека Болдуина. Возможно, только как для продюсера проекта, но не как для человека, который стрелял. Ведь когда актеру дают оружие, мы не можем ожидать, что он является экспертом в этой области и должен его проверять», — рассуждает режиссер.

Однако правила обращения с оружием на площадке после этой трагедии могут стать ее строже. По мнению Ильи Найшуллера, в Голливуде могут полностью запретить стрелять на съемках даже холостыми патронами.

«Такого не случалось десятки лет — с момента смерти Брэндона Ли (актер Брэндон Ли погиб на съеиках фильма „Ворон“ в 1993 году из-за выстрела случайно сработавшего реквизитного пистолета — прим. ред.) Это абсолютная трагедия. Думаю, там сейчас полный ужас. Погибла молодая девушка. Кроме того, Болдуин, как я знаю, всегда был против оружия. И для него случившееся — психологическая травма надолго. Если не навсегда. Мне кажется, что после этого в США введут правило о запрете на стрельбу в кино. То есть будут все подобное рисовать на графике. Это будет выглядеть хуже, но зато никто не умрет», — заключил режиссер.