Мир 09 мая 2023, 23:34 Запрет на символы Победы в Берлине назвали недальновидным решением Посол Нечаев указал на недальновидность запрета властями ФРГ символов Победы 9 Мая РИА «Новости»

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Запрет на демонстрацию российского флага и символов Победы на праздничных мероприятиях 9 Мая в Берлине является недальновидным жестом. Об этом в интервью «Известиям» сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Это печальное решение. <…> Это, на мой взгляд, не очень дальновидный жест, потому что это все символы нашей победы», — сказал он.

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Нечаев напомнил, что флаги и символика Победы являются знаками советского многонационального народа, который победил нацизм. По словам посла, российская сторона настроена предпринять все возможное, чтобы «бацилла нацизма» никогда больше не возродилась, несмотря на попытки некоторых стран.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев назвал аморальным запрет властей ФРГ, который коснулся демонстрации российских флага и символов Победы на 8 и 9 мая.

Полиция Берлина объявила о запрете на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских памятников 8 и 9 мая. Позже суд германской столицы снял запрет на вывешивание и ношение украинского флага у мемориалов.