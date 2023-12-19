Мир 19 декабря 2023, 17:27 Запрет на съемку нарушили при обмене Ярошенко на Рида WSJ: договоренность о съемке нарушили во время обмена Ярошенко на Рида в 2022-м РИА «Новости»

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При обмене российского летчика Константна Ярошенко на бывшего американского морпеха Тревора Рида нарушили договоренности о запрете на съемку. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и турецких чиновников, а также свидетеля процесса.

Ярошенко обменяли на Рида в апреле 2022 года в Турции. Обмен происходил на оцепленной взлетно-посадочной полосе в южной части аэропорта Анкары, которую обычно используют VIP-персоны.

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По данным WSJ, стороны договорились минимум о трех условиях — никакой телесъемки, никакого оружия и никаких задержек. Однако после обмена кадры все равно опубликовали в СМИ.

Несмотря на это, Россия снова использовала аэропорт Анкары для обмена иностранных наемников и украинских военных на политика Виктора Медведчука, отметили авторы американской газеты.