Запрет на работу ночных клубов введут в Каталонии из-за COVID-19

Работу ночных клубов приостановят в Каталонии на две недели. Такое ограничение связано с увеличением распространения коронавируса. Об этом сообщило ОТР.

Нововведение вступит в силу уже в ближайшую пятницу. Власти Каталонии отметили, что риск распространения заболеваемости особенно велик среди молодежи, так как молодые люди продолжают активно общаться и веселиться. Однако процент вакцинировавшихся среди них остается довольно низким.

Сообщается, что ограничение будет действовать две недели. Под ограничения попадают и уличные массовые мероприятия с числом участников более полутысячи. Принимать участие в подобных мероприятиях разрешат лишь тем, кто сделал свежий ПЦР-тест или вакцину.