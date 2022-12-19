Мир 19 декабря 2022, 19:22 Запрет на продажу недвижимости россиянам в Финляндии сочли неэффективным Комиссия Минобороны Финляндии не увидела причин для запрета продажи недвижимости россиянам РИА «Новости»

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Предложенный властями Финляндии запрет на продажу недвижимости россиянам не нашел поддержки в межведомственной комиссии при министерстве обороны страны. В официальном заявлении отметили, что визовые ограничения для россиян уже привели к существенному сокращению сделок. Об этом говорится в докладе, который подготовила комиссия.

Авторы отметили, что даже оставшиеся сделки с участием россиян со следующего года попадут под особый контроль ведомств и муниципальных органов в власти, которые получат право применять меры для защиты сообщества в случае необходимости.

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Полный запрет, связанный с гражданством участника сделки с недвижимостью, нужно вводить, если угроза безопасности Финляндии окажется очень высокой, а устроить ее другими способами не получится. Но каждый случай нужно рассматривать по отдельности.

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Финляндия с 30 сентября ограничила въезд на свою территорию россиян с туристическими и транзитными визами, в том числе с шенгенами, выданными в третьих странах. Право на въезд сохранили только для членов финских семей и тех, кто имеет родственников в Евросоюзе. Также без препятствий посетить соседнюю страну смогут сотрудники дипломатических ведомств и работники транспортных и логистических компаний, чей визит связан с работой.