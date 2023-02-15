Эксклюзив 15 февраля 2023, 01:40 Запрет на продажу бензиновых машин обернется крахом для Европарламента «Голос Мордора»: работа Европарламента превратилась в имитацию бурной деятельности Unsplash

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Европарламент принял решение по производству легковых автомобилей и утвердил цели по сокращению вредных выбросов. С 2035 года объем CO2 должен сократиться на 100%, а выбросы — на 55%. Принятие этой нормы Европарламентом стало имитацией бурной деятельности. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал в своей колонке автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь колумниста.

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Европарламент одобрил решение Совета Евросоюза, чтобы к 2035 году все грузовые и легковые автомобили имели пресловутую углеродную нейтральность. Говоря простым языком — во всей Европе к 2035 году должны прекратиться продажи любых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и все должны будут ездить исключительно на электромоторах и батарейках.

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Что ждет план Европарламента?

Осуществим ли такой амбициозный план? Как мне кажется — вопрос риторический и ответ на него однозначный. Принятие этой нормы и одобрение ее Европарламентом — не более, чем популизм и имитация бурной деятельности, так как я уверен, что и те, кто придумал эту дичь, уверены, что совершенно ничего не получится. А насчет того, что надо будет отвечать, уместно вспомнить одну из притч о Ходже Насреддине, который за солидный куш золота обещал халифу научить осла говорить. Но — за 10 лет. А скептикам, Ходжа отвечал очень просто — через 10 лет сдохнет либо осел, либо халиф, либо я сам. Так что сделка беспроигрышная.

Вот и этот закон беспроигрышный. И самое удивительное — с притчей о Насреддине совпадает даже временной период, всего-то на пару лет больше. Но кристально ясно, что те персонажи, которые грозятся пересадить всю Европу на батарейки, точно не будут у власти через означенный срок. А значит — с них и никакого спроса. Да еще и вопрос, а будет ли через эти годы этот самый Европарламент?

Европейцы не готовы переходить на электромобили

Но нервы народу потрепать надо. Количество электромобилей сейчас мизерно и народ не спешит их покупать. Более того — их покупка снижается из-за того, что народу не нравится ряд явных неудобств технического плана, которые вряд ли получится исправить в ближайшие десятилетия. Да и с инфраструктурой не все так идеально.

Даже в Германии, не на каждой АЗС, особенно вдалеке от автобанов, найдешь зарядку для электромобиля. А еще и Bild сделал потрясающее научное открытие, что оказывается, даже при легком морозе пробег электромобиля снижается более чем на треть. Дошло, наконец.

По автобанам Европы едут огромные вереницы большегрузов. Несметное количество. Как правило, все они работают на дизеле. Можно ли заменить весь этот огромный парк за десятилетний срок на электромобильный? При том, что электрогрузовик — явление в природе крайне редкое и даже удивительное.

Но такие мелочи европейских политиков не интересуют. И к 2035 году — никакого карбонового следа. Вот еще бы с коровами разобраться, а то пукают много и тем самым портят климат. Вот тогда и заживем… Или нет?