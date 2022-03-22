Запрет на празднование Дня Победы могут ввести в Риге

День Победы 9 мая является «праздником смерти», которому не место в столице Латвии. Об этом заявил мэр Риги Мартиньш Стакис, написала «Политика сегодня».

Градоначальник считает, что устраивать праздничные мероприятия по этому поводу не стоит. Стакис обратился к организаторам празднования, чтобы те не подавали заявки на проведение шествий.

В случае, если они захотят оспорить решение местных властей через суд, им будет запрещено торговать в этот день, а также использовать звуковое оборудование, добавил мэр города.