Запрет на ношение масок признали в Гонконге антиконституционным

Протестующие в Гонконге забросали полицейский БТР коктейлями Молотова. Видео Подробнее

По данным издания, во времена, когда Гонконг был колонией Великобритании, был принят закон, который разрешает властям вводить любые меры во время чрезвычайных ситуаций. Но Верховный суд счел, что запрет на ношение масок противоречит конституции и нарушает базовые права человека.

Администрация Гонконга запретила носить маски в начале октября, дабы остановить массовые беспорядки. Должного эффекта эта инициатива не возымела, и тысячи люди вышли на улицу с закрытыми лицами.

Акции протесты охватили Гонконг летом. Негодование демонстрантов вызвал законопроект об экстрадиции, который разрешал выдачу несогласных континентальной части Поднебесной.