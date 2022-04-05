Запрет на импорт угля и удобрений: Еврокомиссия обсудит новые санкции против России

В Евросоюзе примут новый пакет санкций против России. По информации источников Bloomberg, Еврокомиссия предложит отказ от импорта угля и калийных удобрений из России, санкции в отношении десятка физических и юридических лиц, в том числе ВТБ.

Предполагалось, что новые меры будут обсуждаться уже сегодня. Источники издания сообщили, что пакет мер включит также ограничение доступа российских грузовиков и судов на территорию стран Альянса. При этом отказ от угля будет поэтапным, правда, сроки продолжат обсуждать.

Санкции же в отношении нефти или газа в Евросоюзе вводить не планируют, так как страны не пришли к единому мнению. Правительства некоторых стран продолжают настаивать на том, чтобы на этой неделе был дан лишь сигнал о том, что блок стремится сократить импорт российской нефти.

Кроме того, будет предложено расширить экспортный контроль в отношении большего количества технологий оборонного сектора и других ключевых отраслей, а также ввести ограничения на продажу оборудования для сжиженного природного газа.

Новые санкции будут приняты только после голосования 27 государств — членов блока.