Мир 07 мая 2023, 16:24 Запрет на демонстрацию флага России сняли в Берлине — СМИ Rbb24: суд в Берлине снял запрет на демонстрацию флагов и символов России 8 и 9 мая РИА «Новости»

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Административный суд Берлина разрешил демонстрацию российских флагов и другой символики, сообщила радиостанция rbb24. По данным издания, местная полиция осталась недовольна отменой запрета и намерена его обжаловать.

Представитель городской полиции рассказал журналистам, что 9 мая в Берлине на улице 17 Июня состоится мероприятие, участники которого смогут взять с собой флаги России. Он уточнил, что ведомство направило жалобу в Высший административный суд, и теперь правоохранители ожидают вынесения решения.

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В начале мая проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн сообщил, что в Берлине сняли запрет на демонстрацию флага Украины на 8 и 9 мая, оставив под запретом российский триколор. Ограничение ввели в прошлом году, в число запрещенных включили и советский стяг.

На ситуацию отреагировал посол России в Германии Сергей Нечаев. Запрет на демонстрацию российских флагов и символов Победы он назвал аморальным и недопустимым. Дипломат напомнил, что за мирное небо над головой свои погибли миллионы советских граждан.