Мир 23 декабря 2022, 14:19 Запрет «Газпрому» закупать газ стал реакцией на действия недружественных стран — Песков Пресс-секретарь Песков: указ по «Газпрому» не является ответом России на потолок цен РИА «Новости»

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«Газпрому» запретили покупать газ у совместных с Германией и Австрией предприятий дороже определенной суммы. Это связано с действиями недружественных стран, а не с потолком цен на нефть, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Нет, это решение, которое не связано с этим европейским нововведением. Это ответ на действия ряда недружественных стран», — сказал он.

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Президент 22 декабря подписал указ, которым запретил «Газпрому» покупать газ дороже потолка у совместных предприятий Wintershall Dea из Германии и OMV из Австрии.

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Ранее Дмитрий Песков анонсировал ответ России на введение потолка цен на нефть, а российский лидер Владимир Путин заявил, что подпишет указ в начале следующей недели.

Вице-премьер Александр Новак объяснил, что российским компаниям запретят сделки со странами и юрлицами, которые потребуют соблюдать установленный Евросоюзом порог цен.