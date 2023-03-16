Эксклюзив 16 марта 2023, 13:44 Запрещенный прием. Запад попытается вернуть влияние в Африке любыми способами Политолог Колчин: Запад давит на лидеров Африки, чтобы не потерять экономический актив РИА «Новости»

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Делегации США, Евросоюза и Канады перед саммитом «Россия — Африка» оказывают мощное давление на африканских лидеров. Они требуют практически прекратить сотрудничество с российской стороной. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров. Политолог Петр Колчин объяснил в беседе с «360», что Запад давит на лидеров и парламенты Африки, так как не хочет потерять важный экономический актив в виде дешевой рабочей силы.

«За последние несколько десятилетий страны Африки значительно поменяли свои геополитические приоритеты. Неоколониальная политика Запада привела к обнищанию стран Черного континента. В то время как контакты с Китаем и Россией принесли многим государствам безопасность, стабильность и новые экономические перспективы», — отметил Колчин.

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Он обратил внимание, что США, Евросоюз и страны Британского содружества не готовы терять важный экономический актив в виде дешевой африканской рабочей силы и пытаются дипломатически давить на эти государства.

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«Но, как показывают последние события, французская дипломатия терпит сокрушительное поражение в Западной Африке. А попытки Америки вернуться на восточное побережье южной территории Черного континента тоже не завершаются успехом», — подчеркнул политический аналитик.

Он обратил внимание, что западные страны окончательно теряют свое влияние в Африке и могут пытаться его сохранять только с помощью банд боевиков и террористических формирований, которые способны лишь дестабилизировать ситуацию в регионе.