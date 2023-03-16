16 марта 2023, 13:44
Запрещенный прием. Запад попытается вернуть влияние в Африке любыми способами
Политолог Колчин: Запад давит на лидеров Африки, чтобы не потерять экономический актив
Делегации США, Евросоюза и Канады перед саммитом «Россия — Африка» оказывают мощное давление на африканских лидеров. Они требуют практически прекратить сотрудничество с российской стороной. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров. Политолог Петр Колчин объяснил в беседе с «360», что Запад давит на лидеров и парламенты Африки, так как не хочет потерять важный экономический актив в виде дешевой рабочей силы.
«За последние несколько десятилетий страны Африки значительно поменяли свои геополитические приоритеты. Неоколониальная политика Запада привела к обнищанию стран Черного континента. В то время как контакты с Китаем и Россией принесли многим государствам безопасность, стабильность и новые экономические перспективы», — отметил Колчин.
Реклама
Он обратил внимание, что США, Евросоюз и страны Британского содружества не готовы терять важный экономический актив в виде дешевой африканской рабочей силы и пытаются дипломатически давить на эти государства.
Реклама
«Но, как показывают последние события, французская дипломатия терпит сокрушительное поражение в Западной Африке. А попытки Америки вернуться на восточное побережье южной территории Черного континента тоже не завершаются успехом», — подчеркнул политический аналитик.
Он обратил внимание, что западные страны окончательно теряют свое влияние в Африке и могут пытаться его сохранять только с помощью банд боевиков и террористических формирований, которые способны лишь дестабилизировать ситуацию в регионе.
США
Африка
Международные отношения
Запад
Реклама
Реклама