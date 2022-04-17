Запрещенные экспансивные пули обнаружили на брошенных ВСУ позициях в Мариуполе

Украинские военные применяют запрещенное оружие, очередное подтверждение этому обнаружили российские военные на брошенных позициях ВСУ в Мариуполе.

При осмотре винтовок украинских снайперов оказалось, что они заряжены экспансивными пулями. Такие пули еще называют «цветами смерти».

Дело в том, что при попадании такой пули в тело человека, она раскрывается, как цветок. В результате человек получает гораздо более тяжелые травмы.

Экспансивные пули были официально запрещены еще в 1899 году. Это было закреплено в Декларации по использованию пуль, которые легко раскрываются или сплющиваются в теле человека. Запрет на их использование ввели повторно в 1907 году Второй Гаагской мирной конвенцией.