Заправка взорвалась в Таджикистане. Видео

Взрыв прогремел на одной из автозаправочных станций (АЗС) в Душанбе. Сейчас на месте работают пожарные, а очевидцы делятся в соцсетях кадрами с места.

На снятых местными жителями кадрах видно, что сначала на заправке был сильный пожар. В какой-то момент на охваченной огнем АЗС происходит мощный взрыв. После этого пожар продолжается.

По информации портала Asia-Plus, взрыв прогремел на АЗС в микрорайоне Зарафшон района Сино в столице Таджикистана. Очевидцы заявили о пострадавших, но официальных комментариев по поводу пожара пока не было.

Все детали и обстоятельства взрыва в Душанбе продолжают выяснять. На месте работают пожарные и медики.