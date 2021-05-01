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    01 мая 2021, 20:12

    Заправка взорвалась в Таджикистане. Видео

    Дарья Бунякова

    Взрыв прогремел на одной из автозаправочных станций (АЗС) в Душанбе. Сейчас на месте работают пожарные, а очевидцы делятся в соцсетях кадрами с места.

    На снятых местными жителями кадрах видно, что сначала на заправке был сильный пожар. В какой-то момент на охваченной огнем АЗС происходит мощный взрыв. После этого пожар продолжается.

    По информации портала Asia-Plus, взрыв прогремел на АЗС в микрорайоне Зарафшон района Сино в столице Таджикистана. Очевидцы заявили о пострадавших, но официальных комментариев по поводу пожара пока не было.

    Все детали и обстоятельства взрыва в Душанбе продолжают выяснять. На месте работают пожарные и медики.