Покинувший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон показал полет в истребителе. Представитель МИД России Мария Захарова в Теlеgrаm-канале высмеяла его любовь к высоте, связав с заоблачными ценами на бензин и «заправками для небожителей».

«Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка — удел небожителей. Английский юмор», — написала она.

Британский чиновник на авиашоу Farnborough рассказал о недавнем учебном полете на истребителе Eurofighter Typhoon. Под руководством инструктора он отработал дозаправку, сделал «мертвую петлю» и «бочку», сообщило РИА «Новости». Он снял видео из кабины истребителя, которое затем опубликовало правительство Великобритании.