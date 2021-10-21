Производство нового модернизированного «Запорожца» запустят на Украине

В конце 2022 года в массовое производство вернутся легендарные «запорожцы» — правда, совсем в другом, модернизированном варианте. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) начнет выпускать новые кроссоверы. Они получат название ЗАЗ «Одесса».

Как сообщили «Вести.ру», новый автомобиль будет основан на китайском компоненте Besturn T77, которые еще с 2018 года выпускает автокорпорация FAW Group. Уже известно, что различия между китайской и украинской версиями окажутся малозначительными. В обеих машинах будет 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Он агрегируется с 6-скоростной КПП или 7-диапазонным роботом.

Новое творение ЗАЗ будет отличаться современным дизайном. Внутри салона расположат двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель и современную медиа-систему. Что касается цен, планируется, что они будут начинаться от полутора миллионов рублей.

Тем временем, старые модели легендарного «Запорожца» вовсю продаются в интернете. На них действительно находятся покупатели-коллекционеры. Но некоторые предложения удивляют. В Барнауле мужчина выставил на продажу такой автомобиль 1987 года выпуска за астрономическую сумму в миллион рублей. Большинство пользователей товар не оценило. Стали появляться комментарии, что раритетная «консервная банка» не стоит и половины заявленной цены.