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    21 октября 2021, 00:11

    Производство нового модернизированного «Запорожца» запустят на Украине

    Ирэна Вороник

    В конце 2022 года в массовое производство вернутся легендарные «запорожцы» — правда, совсем в другом, модернизированном варианте. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) начнет выпускать новые кроссоверы. Они получат название ЗАЗ «Одесса».

    Производство нового модернизированного «Запорожца» запустят на Украине

    Как сообщили «Вести.ру», новый автомобиль будет основан на китайском компоненте Besturn T77, которые еще с 2018 года выпускает автокорпорация FAW Group. Уже известно, что различия между китайской и украинской версиями окажутся малозначительными. В обеих машинах будет 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Он агрегируется с 6-скоростной КПП или 7-диапазонным роботом.

    Новое творение ЗАЗ будет отличаться современным дизайном. Внутри салона расположат двухзонный климат-контроль, цифровую приборную панель и современную медиа-систему. Что касается цен, планируется, что они будут начинаться от полутора миллионов рублей.

    Тем временем, старые модели легендарного «Запорожца» вовсю продаются в интернете. На них действительно находятся покупатели-коллекционеры. Но некоторые предложения удивляют. В Барнауле мужчина выставил на продажу такой автомобиль 1987 года выпуска за астрономическую сумму в миллион рублей. Большинство пользователей товар не оценило. Стали появляться комментарии, что раритетная «консервная банка» не стоит и половины заявленной цены.