16 марта 2023, 16:09
Запорожские власти рассказали об истерике Зеленского
Рогов: попытки наступления ВСУ в Запорожской области связаны с истерикой у Зеленского
Киевские власти будут предпринимать как можно больше попыток для наступления на Запорожском направлении, потому что у президента Украины Владимира Зеленского истерика из-за отсутствия результатов. Об этом заявил член главного совета администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».
ВСУ накануне попытались пойти в разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе. Но российские силы отразили атаку подразделений ВСУ. По словам Рогова, противник потерял более 40 человек и не меньше восьми единиц техники. Он уверен, что подобные атаки будут происходить постоянно.
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«Чем дальше в лес, тем больше подобных действий осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать „перемогу“ (победу — прим. ред.), а ее нет», — высказался член ГСА.
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Он отметил, что только время покажет, когда украинские военные «сунутся по полной». Сейчас обстановка на фронте напряженная, но находится под контролем.
«Враг не прошел и не пройдет», — заверил Рогов.
Он добавил, что националисты все равно рано или поздно пойдут в атаку. Российские силы в Запорожье готовятся к этому.
Владимир Зеленский
Обстановка в Запорожье
Запорожская область
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