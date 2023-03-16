Мир 16 марта 2023, 16:09 Запорожские власти рассказали об истерике Зеленского Рогов: попытки наступления ВСУ в Запорожской области связаны с истерикой у Зеленского РИА «Новости»

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Киевские власти будут предпринимать как можно больше попыток для наступления на Запорожском направлении, потому что у президента Украины Владимира Зеленского истерика из-за отсутствия результатов. Об этом заявил член главного совета администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

ВСУ накануне попытались пойти в разведку боем с применением бронетехники в Пологовском районе. Но российские силы отразили атаку подразделений ВСУ. По словам Рогова, противник потерял более 40 человек и не меньше восьми единиц техники. Он уверен, что подобные атаки будут происходить постоянно.

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«Чем дальше в лес, тем больше подобных действий осуществляться, потому что Запад требует результатов. У Зеленского истерика, ему надо показать „перемогу“ (победу — прим. ред.), а ее нет», — высказался член ГСА.

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Он отметил, что только время покажет, когда украинские военные «сунутся по полной». Сейчас обстановка на фронте напряженная, но находится под контролем.

«Враг не прошел и не пройдет», — заверил Рогов.

Он добавил, что националисты все равно рано или поздно пойдут в атаку. Российские силы в Запорожье готовятся к этому.