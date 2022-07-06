Запорожье отправило пробную партию черешни в Москву

Пробные поставки черешни в Москву наладили фермеры Мелитопольского района Запорожской области. Купить ее можно у крупных ретейлеров, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

«Осуществлена поставка первой, пробной партии ретейлерам Москвы. В следующем году, я думаю, мы сможем уже более плотно работать с крупными сетями для поставок в разные регионы РФ», — сказал он.

Наибольшая часть урожая черешни этого года поступает из Мелитопольского района в Крым, а оттуда — в другие регионы России. В 2023 году местные фермеры планируют наладить регулярные поставки.

В Запорожье сейчас работает два крупных селекционных центра, которые занимаются выведением новых сортов черешни. Регион производит несколько сортов, в том числе ранний «Валерий Чкалов».