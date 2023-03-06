Мир 06 марта 2023, 14:51 Запорожье, Николаевская и Одесская области весной сами перейдут к России — Балицкий Глава Запорожской области Балицкий: Одесса, Запорожье и Николаев перейдут к России piqsels

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В ближайшее время на Украине произойдет кризис, из-за которого город Запорожье, Одесская и Николаевская области по собственной инициативе перейдут на сторону России. Такой прогноз в эфире «Крым 24» сделал врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Весной будет кризис и после этого области начнут определяться. Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону — сторону добра», — сказал он.

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Евгений Балицкий предположил, что на освобождение Запорожья потратят месяц или полгода — это зависит от решения военных. Он сказал, что на Украине осознали бессмысленность этого конфликта и впали в уныние. Многие жители Днепропетровска, Запорожья, Харькова на подконтрольной киевскому режиму территории, по словам врио губернатора, осознали, что нужно сменить «гитлеровский» киевский режим. Он призвал украинцев осознать, что российские войска воюют не против них, а против нацизма и фашизма.

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Освобожденная часть Запорожской области вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Интеграцию поддержали 93,11% проголосовавших.