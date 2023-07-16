Мир 16 июля 2023, 01:41 «Заполнят субмаринами Атлантику». Экс-советник Пентагона предупредил об опасности российского атомного флота Экс-советник Пентагона Макгрегор: атомный подводный флот России может уничтожить США РИА «Новости»

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Россия в случае прямого конфликта с США может направить в Атлантический океан свой атомный подводный флот, который способен уничтожить Штаты. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу. Видео опубликовано в блоге полковника на YouTube.

Американский эксперт уверен: самое глупое, что могут сделать США, — это угрожать России ядерным оружием.

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«Если мы начнем войну с Россией, <…> самое глупое, что мы можем сделать, — угрожать ей ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот», — сказал Макгрегор.

Полковник добавил, что США сегодня не обладают такими возможностями, потому что большая часть атомных подлодок страны находится в ремонте.

Ранее сообщалось, что российские атомные подлодки по праву называют гордостью флота. Большинство данных о них засекречены, однако информация в открытом доступе явно дает понять, что Россия готова дать отпор любому врагу.