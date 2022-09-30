Заподозренный в шпионаже японский дипломат уехал из России | 360°

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Заподозренный в шпионаже японский дипломат уехал из России

Высланный японский дипломат во Владивостоке Мотоки Тацунори покинул Россию

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Консул генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори обвинили в сборе секретных сведений и объявили персоной нон грата. Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси объявил на пресс-конференции в Токио, что он покинул Россию, сообщило РИА «Новости».

«Дипломат покинул Россию 28 сентября, но пока не приехал в Японию», — сказал он.

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Подробностей министр раскрывать не стал, но предупредил, что японская сторона продумывает некие ответные меры.

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Мотоки Тацунори отправился в Японию через Москву. Его самолет вылетел в Шереметьево в среду рано утром, сообщил ТАСС.

ФСБ взяла с поличным японского дипломата при получении за деньги сведений «ограниченного распространения» о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкций на ситуацию в Приморье. Позднее его отпустили, но объявили персоной нон грата.

Юрист Эдуард Шалоносов предположил, что консул исполнял роль курьера и перевозил документы из одного пункта в другой. Однако он как дипломат имеет иммунитет, и по международным нормам его нельзя наказать — только выслать из страны.

Шпионаж

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