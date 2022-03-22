«Запятнали себя кровью». Историк объяснил, почему украинские боевики отказываются покидать города

Бойцы украинских нацбатальонов боятся выходить по гуманитарных коридорам, несмотря на то, что российская сторона гарантирует им жизнь. По мнению военного историка Юрия Кнутова, не исключено, что боевики настолько запятнали себя кровью, что опасаются по дороге быть уничтоженными.

«Если мы говорим о боевиках нацистских группировок, то они просто боятся выходить. Несмотря на то, что мы, в принципе, гарантируем им жизнь — и это подтверждается событиями в Сирии, когда мы вывозили отъявленных террористов автобусами вместе с семьями на территорию Идлиба и договоренности соблюдали — на Украине эти отряды, видимо, настолько себя запятнали кровью, что они просто боятся выходить и боятся, что по дороге будут уничтожены», — поделился своим предположением историк.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что бойцам добровольческих батальонов в Мариуполе пришло указание Киева покидать город под видом мирных жителей, переодевшись в гражданскую одежду, используя любые возможности, в том числе по гуманитарным коридорам.

При этом на Украине на требование Минобороны России по спасению мирных жителей Мариуполя ответили отказом. Как заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук, город не будет сдан.