Байден требует обнародовать запись разговора Трампа с Зеленским
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«Дональд Трамп по меньшей мере должен немедленно опубликовать транскрипт упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгрессу», — приводит РИА «Новости» выдержку из текста документа.
По словам Байдена, если эти сообщения верны, то «в самом деле, нет границ желанию президента Трампа злоупотреблять свое властью и унизить» свою страну.
Газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила что президент США неоднократно оказывал давление на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена. В частности, Трамп сделал это в ходе телефонного звонка, состоявшегося в июле.