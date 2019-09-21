Байден требует обнародовать запись разговора Трампа с Зеленским

Бывший американский вице-президент Джо Байден призвал главу Белого дома Дональда Трампа немедленно опубликовать транскрипт телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования в отношении сына Байдена Хантера. Об этом сообщается в распространенном заявлении экс-чиновника.

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«Дональд Трамп по меньшей мере должен немедленно опубликовать транскрипт упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора Конгрессу», — приводит РИА «Новости» выдержку из текста документа.

По словам Байдена, если эти сообщения верны, то «в самом деле, нет границ желанию президента Трампа злоупотреблять свое властью и унизить» свою страну.

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила что президент США неоднократно оказывал давление на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена. В частности, Трамп сделал это в ходе телефонного звонка, состоявшегося в июле.