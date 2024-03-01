Мир 01 марта 2024, 12:38 Запись разговора немецких офицеров обсудят в Госдуме Володин: ФРГ ответит за аудио разговора офицеров о Крымском мосту РИА «Новости»

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Германии следует объясниться перед Россией за аудио разговора военных об ударе по Крымскому мосту. Госдума внесет эту тему в повестку заседания, сообщил в Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Скандал вокруг немецких офицеров обсудят в ГД после 11 марта, когда депутаты вернутся из регионов. Володин подчеркнул, что Россия направит в Германию запрос с требованием прояснить ситуацию.

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«Считаю также правильным направить в бундестаг требование провести расследование. Обнародованный факт записи разговора обязывает руководство Германии дать объяснения», — обратил он внимание.

Председатель Госдумы поинтересовался, чем руководствовались немецкие военные, накажут ли их, известно ли депутатам Германии о разговоре офицеров. Володин спросил, осознавал ли канцлер ФРГ Олаф Шольц последствия ударов по России.

О существовании записи, на которой немецкие офицеры обсуждали удары по крымскому мосту, сообщила Маргарита Симоньян. Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Германии прокомментировать произошедшее.