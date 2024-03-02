02 марта 2024, 09:08
Запись разговора немецких офицеров об ударе по России назвали позорной для Германии
Полянский назвал содержание беседы немецких офицеров об ударе по России позором
Запись разговора высокопоставленных немецких военных с рассуждениями о вероятной атаке на Крымский мост стала потерей лица и позором для Германии. Об этом в социальной сети X написал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Для Германии это потеря лица и полный позор, который открывает новые стороны: русофобскую, реваншистскую, агрессивную, злую и лживую. Это не то государство, с которыми мы заключали дружественные договоры. С 1930-ми годами аналогия здесь неизбежна», — отметил он.
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян накануне опубликовала диалог четырех высокопоставленных военных армии ФРГ, которые обсуждали атаку на Крымский мост и вероятную поставку ракет Taurus для Украины. Немецкая разведка уже начала внутреннюю проверку, чтобы установить источник утечки диалога.
Издание Bild признало, что аудиозапись беседы военных могла оказаться достоверной.
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