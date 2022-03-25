Запираются в городах и жертвуют населением. Стратегию ВСУ сравнили с действиями немцев в 1945-м

Военная стратегия, которую ВСУ применяют против российских войск, идентична действиям немцев в 1945 году. Такое заявление сделал военный историк, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин.

«Вся стратегия украинских вооруженных сил сейчас строится на том, чтобы отступать в города и, как немцы в 1945-м, превращать их в фестунги (крепости — прим. ред.), запираться там и обороняться. Это может привести к массовым жертвам среди мирного населения», — рассказал он изданию «Украина.ру».

Норин уточнил, что украинские войска специально увеличивают количество жертв среди мирных, чтобы потом обвинить в этом Россию. В качестве примера он назвал блокировку Киевом работы гуманитарных коридоров. Для этой же цели созданы отряды теробороны: он подчеркнул, что с такой точки зрения это «очень эффективная штука, потому что она умножает кровищу».

Ранее жительница Мариуполя рассказала, что эвакуацией населения занимаются только российские военные. Они выводят мирных жителей из-подвалов, в которых те прячутся, и предлагают помощь. Детей выносят на руках, а голодным отдают свои пайки.