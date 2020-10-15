Мужчина полтора года держал свою жену запертой в туалете

Мужчина полтора года держал свою супругу в заточении в туалете. Женщину спасли только после обращения соседей к районному офицеру по защите женщин. Сейчас мужчина арестован.

Все произошло в индийском городе Панипат, пишет Daily Mail. Выехавшая на место полиция нашла мать троих детей лежащей на полу в туалете, площадь которого была 0,8 квадратных метра.

Женщина провела в заточении последние 18 месяцев. Держал ее в туалете собственный муж, который не всегда давал супруге воду и еду. Женщина была так слаба, что после освобождения не смогла самостоятельно ходить.

Как заявил супруг женщины, у нее было психическое расстройство, при этом мужчина не смог предоставить ни одного подтверждающего его слова документа. Позже правоохранители арестовали его.

Пострадавшая женщина сначала была доставлена в больницу, а после ее передали на попечение кузине.

В Нидерландах мужчина 30 лет держал своих детей взаперти на ферме. Он и его сожитель обвиняются в незаконном лишении свободы и отмывании денег. Не выпуская детей из дома, они якобы оберегали их от контактов с «нечистыми духами». При этом отец детей прибегал к физическому и сексуальному наказанию за непослушание.