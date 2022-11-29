Мир 29 ноября 2022, 09:11 Запасы украинских ракет ПВО начали подходить к концу Deutschlandfunk: российские удары исчерпали запасы ракет ПВО Украины

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Россия массированными ударами по Украине уже почти исчерпала запас ракет ПВО страны. Об этом заявил австрийский эксперт Герхард Манготт на радио Deutschlandfunk.

«Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются „перехватчики“», — рассказал он.

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Манготт отметил, что Запад не ожидал подобного развития событий, а теперь вынужден реагировать постфактум.

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Ранее посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал, что власти Канады предпочитают игнорировать свидетельства размещении украинских боевиков в объектах социнфраструктуры — в школах и больницах. По его словам, местным СМИ удобно интерпретировать, что это просто войска России бьют по социальным объектам. О том, что там обустроены огневые точки, речи не идет.

В то же время экс-сенатор Соединенных Штатов Ричард Блэк сообщил, что СМИ Запада наконец-то начали рассказывать о зверствах украинских боевиков. Он отметил, что это уже не одно видео с казнями русских солдат опубликовали, и они западные СМИ начали говорить, и уже без купюр.