Запасы угля на украинских ТЭС достигли исторического минимума

К 25 января общие запасы составили 455 тысяч тонн, причем 105 тысяч тонн находились на неработающей Славянской ТЭС. Еще 116 тысяч тонн антрацита было на складах Луганской ТЭС.

«Осталось на всех остальных станциях 220 тысяч тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны», — заявил Зайченко.

Он отметил, что гарантированные запасы угля должны быть выше нынешних на 522 тысяч тонн.

Главный диспетчер «Укрэнерго» также рассказал, что из-за дефицита угля на прошлой неделе страна нарастила импорт электроэнергии из Белоруссии с 6,3 до 9,4 миллионов киловатт-часов в сутки.

По словам Зайченко, еще больше увеличивать импорт не получится из-за недостаточной пропускной способности ЛЭП двух стран.

Главный диспетчер добавил, что без достаточных поставок угля нужно будет или переходить на сжигание природного газа или отключать от электричества потребителей.